Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:04
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
16:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Çin ekibi Beijing Guoan'dan geldiği Fenerbahçe'de sadece 1 sezon forma giymesine karşın çok iyi bir performans gösteren ve 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilere transferde referans oldu. Güney Koreli stoper, genç yıldızla ilgili Fenerbahçe'ye olumlu rapor verdi transfer için flaş adım atıldı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...