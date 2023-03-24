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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geliyor
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:04

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Çin ekibi Beijing Guoan'dan geldiği Fenerbahçe'de sadece 1 sezon forma giymesine karşın çok iyi bir performans gösteren ve 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilere transferde referans oldu. Güney Koreli stoper, genç yıldızla ilgili Fenerbahçe'ye olumlu rapor verdi transfer için flaş adım atıldı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Çin ekibi Beijing Guoan'dan geldiği Fenerbahçe'de sadece 1 sezon forma giymesine karşın çok iyi bir performans gösteren ve 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilere transferde referans oldu. Güney Koreli stoper, genç yıldızla ilgili Fenerbahçe'ye olumlu rapor verdi transfer için flaş adım atıldı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

Bir sezon forma giydiği Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran ve 18 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, transferde Fenerbahçe'ye referans oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

Beijing Guoan'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

Vitor Pereira'nın teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde kadroya dahil edilen Kim, 40 maçta oynadı ve 1 gol atmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-Jae referans oldu! Genç yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

Savunma hattındaki etkili performansıyla adından söz ettiren Kim Min-Jae, daha sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

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