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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe girerken 74 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Bu hafta oynanacak olan maçlarda ezeli rakibi olan Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybedecek olan Kanaraya, tüm odak noktasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirecek. Bu sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak isteyen Sarı-lacivertli ekip, bir yandan yeni sezon çalışmalarına başlarken; takımın yıldız ismi olan ve gösterdiği performans ile Jorge Jesus'un prensi haline gelen Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu. İsmi Beşiktaş'la da anılan oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Süper Lig'de son düzlüğe girerken 74 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Bu hafta oynanacak olan maçlarda ezeli rakibi olan Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybedecek olan Kanaraya, tüm odak noktasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirecek. Bu sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak isteyen Sarı-lacivertli ekip, bir yandan yeni sezon çalışmalarına başlarken; takımın yıldız ismi olan ve gösterdiği performans ile Jorge Jesus'un prensi haline gelen Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu. İsmi Beşiktaş'la da anılan oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal önderliğinde tamamlayan Fenerbahçe, ligi 73 puanla lider Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Yeni sezona ise Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile başlayan ve uzun süre liderlik koltuğunda oturan Kanarya, daha sonra liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Liderliği ezeli rakibine kaptıran Sarı-lacivertli ekibin Avrupa Ligi macerası ise İspanyol temsilcisi olan Sevilla'ya mağlup olması ile son bulmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kalan Kanarya, 24 Mayıs Çarşamba günü zorlu rövanş maçına çıkacak.

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