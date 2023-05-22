Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Süper Lig'de son düzlüğe girerken 74 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Bu hafta oynanacak olan maçlarda ezeli rakibi olan Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybedecek olan Kanaraya, tüm odak noktasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirecek. Bu sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak isteyen Sarı-lacivertli ekip, bir yandan yeni sezon çalışmalarına başlarken; takımın yıldız ismi olan ve gösterdiği performans ile Jorge Jesus'un prensi haline gelen Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu. İsmi Beşiktaş'la da anılan oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte o takım ve tüm detaylar...