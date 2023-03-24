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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in en kuvvetli şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Forvet bölgesi için Belotti, Martial ve Luka Jovic'i adaylar arasına dahil eden sarı-lacivertliler, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendirirken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcudan tarihi gelir elde edecek. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in en kuvvetli şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Forvet bölgesi için Belotti, Martial ve Luka Jovic'i adaylar arasına dahil eden sarı-lacivertliler, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendirirken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcudan tarihi gelir elde edecek. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını artıran Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transferleri için yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...

1 AY İÇİNDE TEKLİF YAPILACAK

Forvet için Andrea Belotti'yi listenin ilk sırasına yazan sarı-lacivertliler, teklif hazırlığını 1 ay içinde tamamlayıp İtalyan forvetle temasa geçmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...

MARTIAL SEZON SONUNDA

Fenerbahçe'nin hücum bölgesi için bir diğer adayının Manchester United'dan Anthony Martial olduğu ve Fransız hücumcu için rakam hazırlığı yapılarak sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'la masaya oturulacağı kaydedilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...

SON İHTİMAL JOVIC

Transfer komitesinin son adayının ise Sırp golcü Luka Jovic olduğu ileri sürülmüştü. Fiorentina'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun da yönetime sunulan isimler arasında olmasına rağmen bu sezon sıkça yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıcak bakılmadığı belirtilmişti.

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