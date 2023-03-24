Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
11:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Parayı veren düdüğü çalacak! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan tarihi gelir...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in en kuvvetli şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Forvet bölgesi için Belotti, Martial ve Luka Jovic'i adaylar arasına dahil eden sarı-lacivertliler, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendirirken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcudan tarihi gelir elde edecek. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...