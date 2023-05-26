Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:51

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Fırtına'dan herkesi şaşırtan hamle...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan Bordo-mavili ekip, zirve yarışının çok uzağında kaldı ve yarışa erkenden havlu attı. Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen Fırtına'da kötü gidişat sonrası birçok ayrılık yaşandı. Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda ise ilk hamlesini Süper Lig'in yıldızını katarak başlamak isteyen Doğan, o isim için girişimlere başlarken, transferin gerçekleşmesi durumunda ise duyanları adeta şaşkına çevirecek bir hamleye imza atmış olacak. İşte transfere ait tüm detaylar...