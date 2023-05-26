Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Fırtına'dan herkesi şaşırtan hamle...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:51

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Fırtına'dan herkesi şaşırtan hamle...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan Bordo-mavili ekip, zirve yarışının çok uzağında kaldı ve yarışa erkenden havlu attı. Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen Fırtına'da kötü gidişat sonrası birçok ayrılık yaşandı. Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda ise ilk hamlesini Süper Lig'in yıldızını katarak başlamak isteyen Doğan, o isim için girişimlere başlarken, transferin gerçekleşmesi durumunda ise duyanları adeta şaşkına çevirecek bir hamleye imza atmış olacak. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! Fırtına’dan herkesi şaşırtan hamle...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan Bordo-mavili ekip, zirve yarışının çok uzağında kaldı ve yarışa erkenden havlu attı. Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen Fırtına'da kötü gidişat sonrası birçok ayrılık yaşandı. Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda ise ilk hamlesini Süper Lig'in yıldızını katarak başlamak isteyen Doğan, o isim için girişimlere başlarken, transferin gerçekleşmesi durumunda ise duyanları adeta şaşkına çevirecek bir hamleye imza atmış olacak. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! Fırtına’dan herkesi şaşırtan hamle...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Abdullah Avcı yönetiminde 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da işler yeni sezona istenildiği gibi gitmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! Fırtına’dan herkesi şaşırtan hamle...

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası gibi birçok yarışta erken havlu atan Bordo-mavili ekipte kötü gidişatın olumsuz yansımaları ise istifalara sebep oldu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! Fırtına’dan herkesi şaşırtan hamle...

İlk olarak Trabzonspor ile 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! Fırtına’dan herkesi şaşırtan hamle...

Ağaoğlu'nun istifası sonrası Abdullah Avcı, "Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi." diyerek ayrıldığını açıklayan ikinci isim oldu.

SON DAKİKA