HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!
Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!
Gözünü gelecek sezona çeviren Fenerbahçe, transferin en hızlı takımı olma yolunda ilerliyor. Sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3 Ağustos'ta harcama limitlerini açıklamasının ardından şova başlayacak. Kanarya'nın 4 Ağustos'ta 5 ismi birden açıklaması bekleniyor. İşte o isimler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
10:13
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
10:13
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