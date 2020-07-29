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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

Son dakika transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

Gözünü gelecek sezona çeviren , transferin en hızlı takımı olma yolunda ilerliyor. Sarı-lacivertliler, 'nun 3 Ağustos'ta harcama limitlerini açıklamasının ardından şova başlayacak. Kanarya'nın 4 Ağustos'ta 5 ismi birden açıklaması bekleniyor. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:13
Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

Kurban Bayramı'nın sona ereceği gün 'de şov başlayacak. Sarı-lacivertliler, sezonunun resmen açılacağı 4 Agustos'tan sonra anlaşma sağladığı isimlere imzaları attıracak.

Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

Takımı 'a emanet etme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar, bombalarını bir bir patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor. Ancak ilk olarak teknik direktör Erol Bulut ile resmi imzalar atılacak.

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Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

İLK TRANSFER MERT HAKAN!
transferde ise ilk olarak 'dan ayrılan ve her konuda anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'a imza attıracak.

Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DÖNÜYOR!
'tan ayrılma kararı alan ve de 'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

SAVUNMAYA ALPASLAN!
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren , 'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!

1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı 'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz-Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı. (Fotomaç)

Son dakika Fenerbahçe transferleri: Fenerbahçe'den 4 Ağustos'ta 5 imza birden!
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