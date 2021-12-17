Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo'dan eski hocası Bruno Pinheiro'ya övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar aldıktan sonra Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşma aşamasına geldi. Fenerbahçeli Miguel Crespo, Estoril'den ayrılmadan önce eski hocası hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı. Beşiktaş'ın anlaşmaya yakın olduğu Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan konuşan Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı. Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi de Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Başkan ve yönetim 45 yaşındaki teknik adamla yeni bir proje kurmayı düşünüyor. Bruno Pinheiro sözleşme feshi için kulübü Estoril ile son detayları konuşuyor. Beşiktaş, Pinheiro'ya Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planlıyor. Bruno Pinheiro, Estoril'le olan fesih ücretini kendisi ödeyip Beşiktaş'a gelmek istiyor. Henüz herhangi bir fesih yok. Pinheiro ve Estoril arasındaki görüşmeler devam ediyor. SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU Pinheiro'nun kontratını feshettikten sonra Siyah Beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 900 bin euro kazanacağı belirtildi. 45 yaşındaki Portekizli teknik adam, ülkesinde ve Katar'da uzun yıllar alt yaş gruplarında antrenörlük yaptıktan sonra geçen yıl Estoril'in başına getirildi. Estoril'i ilk sezonunda Portekiz 2. Ligi'nden Primeira Liga'ya taşıyan Pinheiro'nun kadrosundaki en önemli isimlerden biri de sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo'ydu. ESKİ HOCASINA ÖVGÜ Son dönemde yükselen performansıyla transferine şüpheyle bakanları yanıltan Crespo, Estoril'den ayrılırken veda mesajında Pinheiro'ya da önemli bir bölüm ayırmıştı. 'GELECEĞİN ONA MUTLULUK GETİRECEĞİNE EMİNİM' Crespo, 'Teşekkür etmem gereken isimler var ve bunların başında Bruno Pinheiro geliyor. O harika bir insan, harika bir karakter. Geleceğin ona mutluluk getireceğine eminim.' ifadelerini kullanmıştı. 2019-2021 yılları arasında Estoril forması giyen Crespo, Pinheiro yönetiminde 2. ligde 30 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. DERBİDE YILDIZLAŞTI! Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkan Crespo, Galatasaray derbisinde galibiyet golünü atarak maçın yıldızı oldu. MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR! 25 yaşındaki Portekizli orta saha, bu sezonki Fenerbahçe performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın da gündemine geldi. Portekiz, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde A Milli Takımımız ile karşılaşacak.