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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo'dan eski hocası Bruno Pinheiro'ya övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 00:06

Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo'dan eski hocası Bruno Pinheiro'ya övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri... Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan sonra Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşma aşamasına geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında Estoril'den transfer ettiği Miguel Crespo, eski hocası Pinheiro ile ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo’dan eski hocası Bruno Pinheiro övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar aldıktan sonra Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşma aşamasına geldi. Fenerbahçeli Miguel Crespo, Estoril'den ayrılmadan önce eski hocası hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo’dan eski hocası Bruno Pinheiro övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Beşiktaş'ın anlaşmaya yakın olduğu Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan konuşan Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo’dan eski hocası Bruno Pinheiro övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi de Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Başkan ve yönetim 45 yaşındaki teknik adamla yeni bir proje kurmayı düşünüyor.

Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo’dan eski hocası Bruno Pinheiro övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Bruno Pinheiro sözleşme feshi için kulübü Estoril ile son detayları konuşuyor. Beşiktaş, Pinheiro'ya Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planlıyor.

Son dakika Fenerbahçeli Miguel Crespo’dan eski hocası Bruno Pinheiro övgü! Beşiktaş anlaşmaya yakın...

Bruno Pinheiro, Estoril'le olan fesih ücretini kendisi ödeyip Beşiktaş'a gelmek istiyor. Henüz herhangi bir fesih yok. Pinheiro ve Estoril arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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