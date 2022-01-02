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Haberler Galeri Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 23:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 23:32

Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Vitor Pereira döneminde takımın en önemli oyuncularından birisi haline gelen Kadıoğlu'nun milli takım tercihi de tartışma konusu olmuştu. Genç futbolcunun hangi milli takımı seçeceği merakla beklenirken, TRT Spor'un haberine göre son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...

Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonunda Hollanda ligi ekibi NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağı tartışma konusu olmuştu.

Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...

Bu sezon sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın sistemiyle birlikte çıkış yapan ve dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için milli takım tercihi merakla bekleniyordu.

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Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...

Önünde Hollanda ve Türkiye gibi iki seçeneği bulunan Ferdi Kadıoğlu, TRT Spor'da yer alan habere göre tercihini yaptı.

Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...

TRT Spor'un haberine göre Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımımızın formasını giyecek. 22 yaşındaki futbolcu son kararını Stefan Kuntz'a bildirdi.

Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...

Hollanda doğumlu 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasını toplamda 84 kez giydi.

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