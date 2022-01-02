Giriş Tarihi: 02.01.2022 23:27Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 23:32
Son dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı! Fenerbahçeli yıldız son kararını bildirdi...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Vitor Pereira döneminde takımın en önemli oyuncularından birisi haline gelen Kadıoğlu'nun milli takım tercihi de tartışma konusu olmuştu. Genç futbolcunun hangi milli takımı seçeceği merakla beklenirken, TRT Spor'un haberine göre son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...