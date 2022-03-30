Giriş Tarihi: 30.03.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 22:18

Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibe yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio'da tutunamayan Muriqi, LaLiga ekibi Mallorca'ya kiralandı. Burada fırtına gibi bir başlangıç yapan golcü oyuncu, haftalar içindeki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı. Muriqi'nin düşüş gösteren performansı, Mallorca'nın kararını da etkileyecek. İşte son dakika haberinin detayları…