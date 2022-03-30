Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…
Giriş Tarihi: 30.03.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 22:18

Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibe yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio'da tutunamayan Muriqi, LaLiga ekibi Mallorca'ya kiralandı. Burada fırtına gibi bir başlangıç yapan golcü oyuncu, haftalar içindeki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı. Muriqi'nin düşüş gösteren performansı, Mallorca'nın kararını da etkileyecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerinde Süper Lig'de forma giydiği dönemde çıkışa geçen Vedat Muriqi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer yarışına sokmuştu.

Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Bu transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi kadrosuna katarak Kosovalı golcüden ciddi bir gelir elde etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği tek sezonda performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Muriqi, tarihi bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu.

Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Lazio'da beklentilerin oldukça altında kalan Vedat Muriqi, İtalya'da etkili olamadı ve Serie A'da barınamadı.

Son dakika: Fırtına gibi başlamıştı, hayal kırıklığına dönüştü! Mallorca’da Vedat Muriqi kararı…

Lazio Kulübü, devre arası transfer döneminde Kosovalı golcüyü LaLiga ekibi Mallorca'ya kiraladı.

SON DAKİKA