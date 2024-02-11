Giriş Tarihi: 11.02.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
18:59
Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona'yı tarihe gömdü: İşte o liste...
Son dakika futbol haberi: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, kulüpler dünya sıralamasını açıkladı. 1 Şubat 2023 ile 31 Ocak 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, futbol kulüpleri dünya sıralamasını listeledi. Dev sıralamadı o Süper Lig takımı Barcelona'yı bile geçti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...