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Haberler Galeri Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona'yı tarihe gömdü: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 18:59

Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona'yı tarihe gömdü: İşte o liste...

Son dakika futbol haberi: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, kulüpler dünya sıralamasını açıkladı. 1 Şubat 2023 ile 31 Ocak 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, futbol kulüpleri dünya sıralamasını listeledi. Dev sıralamadı o Süper Lig takımı Barcelona'yı bile geçti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona’yı tarihe gömdü: İşte o liste...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, futbol kulüplerinin dünya sıralamasını açıkladı.

İşte o dev liste...

Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona’yı tarihe gömdü: İşte o liste...

1. Manchester City FC (359 puan)

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Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona’yı tarihe gömdü: İşte o liste...

2. Real Madrid (332 puan)

Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona’yı tarihe gömdü: İşte o liste...

3. Inter (281 puan)

Son dakika futbol haberi: Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona’yı tarihe gömdü: İşte o liste...

4. Al Ahly (254 puan)

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