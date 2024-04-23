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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:11

Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, 5 yıldız oyuncusuyla sözleşme yenilemişti. Bu hamle sonrası Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Dries Mertens'in geleceği de belli oldu. Peki, Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, 5 yıldız oyuncusuyla sözleşme yenilemişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?

Bu hamle sonrası Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Dries Mertens'in geleceği de belli oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?

Peki, Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

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