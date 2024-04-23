Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
10:11
Son dakika Galatasaray haberi: 5 imza sonrası flaş karar! Mertens ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, 5 yıldız oyuncusuyla sözleşme yenilemişti. Bu hamle sonrası Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Dries Mertens'in geleceği de belli oldu. Peki, Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...