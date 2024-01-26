Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Tartışmasız kırmızı kart"

Barış'ı sağ açık olarak iyi oynadığı bir maçın ardından önce sağ sonra sol bek oynatmak, geniş kadroda bu sezon düne kadar 28 maça çıkan Torriera'ya (geçen sezon 30 maç) nefes aldırabilecek Kaan'ı da sol bek başlatıp sağda bitirmek de buna dahil. İstanbulspor maça son sıradaki bir takım gibi başlamadı.