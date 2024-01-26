Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:06
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Tartışmasız kırmızı kart"
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları yorumlarken, ünlü yazar Galatasaray'ın pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...