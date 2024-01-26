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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Tartışmasız kırmızı kart"
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:06

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Tartışmasız kırmızı kart"

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları yorumlarken, ünlü yazar Galatasaray'ın pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Tartışmasız kırmızı kart

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları yorumlarken, ünlü yazar Galatasaray'ın pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...


Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Tartışmasız kırmızı kart

BÜLENT TİMURLENK: YAKILACAK BİR FOTOĞRAF KARESİ!

Devre arası, memlekette müthiş planladığından bu ligde 4-5 gün tatil yapabilen takımların Afrika Kupası da takvimdeyken Ocak ayında lig-kupa maçları sağanağında ihtiyacı olan rotasyonlu kadrolar. Okan Buruk gerçek bir sol beki ve yedek sağ beki olmadığından böyle bir imkâna sahip değil.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Tartışmasız kırmızı kart

Barış'ı sağ açık olarak iyi oynadığı bir maçın ardından önce sağ sonra sol bek oynatmak, geniş kadroda bu sezon düne kadar 28 maça çıkan Torriera'ya (geçen sezon 30 maç) nefes aldırabilecek Kaan'ı da sol bek başlatıp sağda bitirmek de buna dahil. İstanbulspor maça son sıradaki bir takım gibi başlamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Tartışmasız kırmızı kart

Pas yüzdelerinin yüksekliği ve 5-4-1 dizilen kadro karşısında G.Saray'ın iki kanadında Kerem ve Tete'nin iç kulvardan da öteye geçip o kalabalığın içinde kaybolması ve elbette Zaha'nın bu oyunun santrforu olmadığı gerçeği kilitledi oyunu. Bakınız; Geçen sezon başında Kerem-Yunus'lu kanatlar ve Seferovic'li maçların kısırlığı…

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Tartışmasız kırmızı kart

İstanbulspor'un golünde Kaan Ayhan'ın dalgınlığı, Süper Lig seviyesinde yenmeyecek golü getirirken, kader anı VAR'dan gelen doğru penaltı kararıydı. 0-2'den de döner miydi G.Saray bilinmez ama o dakika ağızlara sürülmüş acı biber etkisi bıraktı Buruk'un takımında. Oyun kimi çağırıyorsa onu aldı Okan Buruk.

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