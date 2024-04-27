Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan yıldız isme şok sözler! "İlk defa bu kadar kötüydü" | "Galibiyetin mimarı o isim"

Özellikle ilk yarıda Mertens onun sağ içinde kaldığında soldan rakibi Barış ile zorlayan G.Saray'da verimi de tartışılabilir ama Ziyech, pişen makarnanın ne unu ne de suyu, o gol vuruşuyla rendeden yağan trüf mantarı. İlk dakikada topu rakibe verip "Böyle Dayı mı olur" dedirten Demirbay'ın geometriye saygı golü ise Ezel'de Dayı'nın Ali'yi restoranda kıstırdığı sahne kadar güzel. 15 maçlık serisinin mimarı Buruk, doktorasını yaptığı G.Saray'da profesörlüğe koşuyor. Bu adamı 300 kelimeyle Türkçe konuşup durduramazsınız…