Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan yıldız isme şok sözler! "İlk defa bu kadar kötüydü" | "Galibiyetin mimarı o isim"
Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:05

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan yıldız isme şok sözler! "İlk defa bu kadar kötüydü" | "Galibiyetin mimarı o isim"

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, Galatasaraylı yıldıza şok sözler kullanırken, bir başka yıldızı da övgü. İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan yıldız isme şok sözler! İlk defa bu kadar kötüydü | Galibiyetin mimarı o isim

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, Galatasaraylı yıldıza şok sözler kullanırken, bir başka yıldızı da övgü. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan yıldız isme şok sözler! İlk defa bu kadar kötüydü | Galibiyetin mimarı o isim

BÜLENT TİMURLENK: LAZIO BAŞKANI LOTITO SAĞ OLSUN

Lazio Başkanı Lotito'nun verdiği ile menajerin istediği arasında 500 bin Euro fark vardı. Adam kulübün sahibi, inat etti ve o genç kaleci Copa America'ya giderken Galatasaray'a imza attı. Turnuvanın favorisi de değildiler ama Muslera'nın kalesinde olduğu Uruguay, o kupayı müzesine götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan yıldız isme şok sözler! İlk defa bu kadar kötüydü | Galibiyetin mimarı o isim

İtalyan patronlar böyle, Hollanda Milli Takımı'nın 10 numarası Sneijder'i de Inter Başkanı yoklukta Galatasaray'a 8 milyona satacaktı bir zaman sonra: Kısacası yemeyenin malını yerler! Önceki gün milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera dün üçü net, 8 kurtarışla maç sonunda tribüne üçlü çektirmeye geldiğinde 13 yılda yaşadıklarına memleket şahit.

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan yıldız isme şok sözler! İlk defa bu kadar kötüydü | Galibiyetin mimarı o isim

Alanya deplasmanında ilk 45, geçen hafta Pendik karşısında ilk 35 dakikada oyuna gelmemiş Galatasaray için dün yapılması gereken ilk yarıyı "Zengin" oynamaktı. Oynadılar da. 4 net pozisyon, 15 hücum… Adana Demirspor 3 pasta rakip kaleye gitmeye çalışırken o üçüncü pastan yoktan oyunuyla yine ziyadesiyle fazla (11 hücum) yokladı Galatasaray kalesini. Ziyech, kafasında çevre sesleri yutan kulaklıkla oynayan bir adam.

Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar’dan yıldız isme şok sözler! İlk defa bu kadar kötüydü | Galibiyetin mimarı o isim

Özellikle ilk yarıda Mertens onun sağ içinde kaldığında soldan rakibi Barış ile zorlayan G.Saray'da verimi de tartışılabilir ama Ziyech, pişen makarnanın ne unu ne de suyu, o gol vuruşuyla rendeden yağan trüf mantarı. İlk dakikada topu rakibe verip "Böyle Dayı mı olur" dedirten Demirbay'ın geometriye saygı golü ise Ezel'de Dayı'nın Ali'yi restoranda kıstırdığı sahne kadar güzel. 15 maçlık serisinin mimarı Buruk, doktorasını yaptığı G.Saray'da profesörlüğe koşuyor. Bu adamı 300 kelimeyle Türkçe konuşup durduramazsınız…

SON DAKİKA