Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:05
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan yıldız isme şok sözler! "İlk defa bu kadar kötüydü" | "Galibiyetin mimarı o isim"
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, Galatasaraylı yıldıza şok sözler kullanırken, bir başka yıldızı da övgü. İşte tüm detaylar...