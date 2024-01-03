Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a Rıdvan Yılmaz şoku! Rangers’tan şaşırtan karar...

Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:55
Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Özellikle sol bek arayışını sürdüren Cimbom, Rangers'ta forma giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek için harekete geçmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası Rangers'tan Rıdvan ile ilgili şaşırtan bir karar geldi. İşte tüm detaylar...