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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 08:36

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yolunda lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon planlamasına devam eden sarı kırmızılılarda gözler takımdaki oyunculara çevrildi. Cimbom, yıldız oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isterken, başarılı oyuncudan şok bir yanıt geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...

Trendyol Süper Lig'de yolunda lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...

Şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon planlamasına devam eden sarı kırmızılılarda gözler takımdaki oyunculara çevrildi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...

Cimbom, yıldız oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isterken, başarılı oyuncudan şok bir yanıt geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...

GÖZLER NELSSON'A ÇEVRİLDi

Gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler Victor Nelsson'un geleceğine çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...

Danimarkalı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un savunma alternatifleri arasında önemli bir yer tutuyor.

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