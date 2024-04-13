Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:36
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yolunda lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon planlamasına devam eden sarı kırmızılılarda gözler takımdaki oyunculara çevrildi. Cimbom, yıldız oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isterken, başarılı oyuncudan şok bir yanıt geldi. İşte tüm detaylar...