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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:59

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Cimbom, son kozlarını oynuyor. Sol bek ve orta saha için aradığı isimleri bulan Galatasaray, bu oyuncuları transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Cimbom, son kozlarını oynuyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...

Sol bek ve orta saha için aradığı isimleri bulan Galatasaray, bu oyuncuları transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 2 transfer birden! Sol bek ve dünya yıldızı...

ERIKSEN İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Orta saha takviyesi için fırsatların üzerine giden G.Saray yönetimi, Christian Eriksen için hem oyuncu hem de Manchester United ile görüşmelerine hız verdi.

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