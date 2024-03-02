Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
15:07
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden sarı kırmızılılar, bir rekor satış daha yapmaya hazırlanıyor. Takımdaki performansıyla devlerin dikkatini çeken yıldız oyuncu için 30 milyon Euro gözden çıkarıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...