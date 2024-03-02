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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası... 
Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:07

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden sarı kırmızılılar, bir rekor satış daha yapmaya hazırlanıyor. Takımdaki performansıyla devlerin dikkatini çeken yıldız oyuncu için 30 milyon Euro gözden çıkarıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...

Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e transfer eden sarı kırmızılılar, bir rekor satış daha yapmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...

Takımdaki performansıyla devlerin dikkatini çeken yıldız oyuncu için 30 milyon Euro gözden çıkarıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...

Ligde lider konumda bulunan Okan Buruk yönetimdeki Galatasaray'da sıcak bir hareketlilik yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bir rekor satış daha! Sacha Boey sonrası...

Devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, tarihi bir transfer satışını daha yapmaya hazırlanıyor.

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