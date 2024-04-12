Giriş Tarihi: 12.04.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
18:24
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan bomba hamle! Ziyech'in yerine geliyor....
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon transfer çalışmaları da başladı. İspanyol basını, Cimbom'da Hakim Ziyech'in yerine gelecek olan ismi duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...