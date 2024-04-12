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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan bomba hamle! Ziyech'in yerine geliyor....
Giriş Tarihi: 12.04.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 18:24

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan bomba hamle! Ziyech'in yerine geliyor....

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon transfer çalışmaları da başladı. İspanyol basını, Cimbom'da Hakim Ziyech'in yerine gelecek olan ismi duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bomba hamle! Ziyech’in yerine geliyor....

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bomba hamle! Ziyech’in yerine geliyor....

Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon transfer çalışmaları da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bomba hamle! Ziyech’in yerine geliyor....

İspanyol basını, Cimbom'da Hakim Ziyech'in yerine gelecek olan ismi duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bomba hamle! Ziyech’in yerine geliyor....

CİMBOM'DAN TRANSFER HAMLESİ

Bu sezon özellikle Zaha, Ziyech ve Tete'den hücumda istediği verim ve istikrarı sağlayamayan Galatasaray'ın alternatifleriyle şimdiden görüşmeye başladığı iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan bomba hamle! Ziyech’in yerine geliyor....

PABLO SOLARI MIGUEL BORJA...

Arjantin basınından Rivernoticias'ın geçtiği bilgiye göre G.Saray; River Plate'den 23 yaşındaki kanat forvet Pablo Solari ve 31 yaşındaki golcü Miguel Borja'yı istiyor.

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