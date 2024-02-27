Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
13:49
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yeni sezon için de çalışmalarına başladı. Cimbom, orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı hedeflerken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Masaya İlkay Gündoğan ismi gelirken, İspanyol basını yılın transferini böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...