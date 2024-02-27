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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:49

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yeni sezon için de çalışmalarına başladı. Cimbom, orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı hedeflerken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Masaya İlkay Gündoğan ismi gelirken, İspanyol basını yılın transferini böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...

Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yeni sezon için de çalışmalarına başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...

Cimbom, orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı hedeflerken, bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...

Masaya İlkay Gündoğan ismi gelirken, İspanyol basını yılın transferini böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu...

Yaz transfer döneminde 8 yıllık Manchester City kariyerine son vererek İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, transferde gündemden düşmüyor.

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