Giriş Tarihi: 27.01.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
16:10
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan orta saha hamlesi! Resmi açıklama geldi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Sacha Boey'u Alman devi Bayern Münih'e rekor bedelle transfer etti. Ekonomik olarak eli güçlenen Cimbom, eksik bölgelerine takviye yapmak için düğmeye bastı. Nokta atışı transferler yapmak isteyen Aslan, yıldız orta saha oyuncusunu gündemine almıştı. Tüm bu yaşananlarla birlikte yıldız futbolcunun kulübünden resmi transfer açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...