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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:02

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, orta saha için yıldız isim için düğmeye bastı. Cimbom, sezon başında istenen orta saha için tekrar harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...

Yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, orta saha için yıldız isim için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...

Cimbom, sezon başında istenen orta saha için tekrar harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...

CİMBOM'DAN GUENDOUZI HAMLESİ

Gelecek yılın planlamasına başlayan Galatasaray'da Matteo Guendouzi ismi gündemden düşmüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...

Sezon başında istenen Fransız orta saha için bir kez daha harekete geçildi.

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