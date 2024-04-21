Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
09:02
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, orta saha için yıldız isim için düğmeye bastı. Cimbom, sezon başında istenen orta saha için tekrar harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...