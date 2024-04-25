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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Zaha'nın yerine yıldız isim...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 19:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 19:46

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Zaha'nın yerine yıldız isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Wilfried Zaha'dan beklediği performansı bulamayan Cimbom, oyuncunun yerine yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Zaha’nın yerine yıldız isim...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Zaha’nın yerine yıldız isim...

Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Zaha’nın yerine yıldız isim...

Wilfried Zaha'dan beklediği performansı bulamayan Cimbom, oyuncunun yerine yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Zaha’nın yerine yıldız isim...

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom, kalan 5 maçı da kazanmayı planlıyor. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın bombası! Zaha’nın yerine yıldız isim...

Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor maçının benzerini sahaya yansıtmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Pendik'i evinde ağırlamış ve sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

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