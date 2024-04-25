Giriş Tarihi: 25.04.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
19:46
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Zaha'nın yerine yıldız isim...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Wilfried Zaha'dan beklediği performansı bulamayan Cimbom, oyuncunun yerine yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...