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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...
Giriş Tarihi: 24.03.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 15:09

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Kadrosunu yıldızlarla donatan Sarı-Kırmızılı takım, yeni sezon için de şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Boey sonrası sağ bek bölgesini dolduramadı. Ancak G.Saray yönetimi, Okan Buruk'un da istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın Premier Lig'den getireceği yeni yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Sacha Boey! Premier Lig’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı ve liderliğini devam ettirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Sacha Boey! Premier Lig’den geliyor...

Sarı kırmızılı yönetim, lige verilen 2 haftalık arada transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yönetim; hem takımdan gidecek hem de takımda kalacak oyuncularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Sacha Boey! Premier Lig’den geliyor...

Galatasaraylı yöneticiler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Sacha Boey! Premier Lig’den geliyor...

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu ve yeni transferler için harekete geçildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Sacha Boey! Premier Lig’den geliyor...

SACHA BOEY'UN YERİ DOLDURULAMADI

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, Sacha Boey sonrası sağ bek bölgesine Serge Aurier'i transfer etse de, oyuncu sakatlığı sebebiyle henüz forma giymiş değil.

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