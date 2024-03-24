Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Sacha Boey! Premier Lig’den geliyor...

Giriş Tarihi: 24.03.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
15:09
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Kadrosunu yıldızlarla donatan Sarı-Kırmızılı takım, yeni sezon için de şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Boey sonrası sağ bek bölgesini dolduramadı. Ancak G.Saray yönetimi, Okan Buruk'un da istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın Premier Lig'den getireceği yeni yıldızı...