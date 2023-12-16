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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da 4 ayrılık birden! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor
Giriş Tarihi: 16.12.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 14:49

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da 4 ayrılık birden! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekleyen Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ndombele ve Angelino'nun biletini kesen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Ndombele ve Angelino dışında Aslan'da 2 sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 ayrılık birden! Beşiktaş’ın eski yıldızı Aslan oluyor

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekleyen Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ndombele ve Angelino'nun biletini kesen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Ndombele ve Angelino dışında Aslan'da 2 sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 ayrılık birden! Beşiktaş’ın eski yıldızı Aslan oluyor

UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlayan Galatasaray, pazartesi günü çekilecek kuralarla birlikte transferdeki rotasını da çizecek.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 ayrılık birden! Beşiktaş’ın eski yıldızı Aslan oluyor

Sarı-Kırmızılı takım, UEFA listesinde üç değişiklik yapma hakkına sahip. Teknik heyet, kadroyu sol bek ve iki orta saha transferi ile güçlendirmeye karar verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 ayrılık birden! Beşiktaş’ın eski yıldızı Aslan oluyor

Angelino ve Ndombele ile ocak ayında yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray'da temaslar başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 ayrılık birden! Beşiktaş’ın eski yıldızı Aslan oluyor

HEDEF; AVRUPA LİGİ PLAY-OFF'UNA YENİLERLE ÇIKMAK

Orta sahada Ndombele dışında olası tekliflere göre Oliveira ve Kerem Demirbay da takımdan ayrılabilir.

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