SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da 4 ayrılık birden! Beşiktaş’ın eski yıldızı Aslan oluyor

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekleyen Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ndombele ve Angelino'nun biletini kesen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Ndombele ve Angelino dışında Aslan'da 2 sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...