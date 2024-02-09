Giriş Tarihi: 09.02.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
13:49
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Vinicius ve Aurier'i katan Cimbom'da o yıldız oyuncunun bileti kesildi. Galatasaray yönetimi, ayrılacak olan oyuncunun yerine yeni yıldızı ile anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...