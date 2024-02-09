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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 09.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 13:49

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Vinicius ve Aurier'i katan Cimbom'da o yıldız oyuncunun bileti kesildi. Galatasaray yönetimi, ayrılacak olan oyuncunun yerine yeni yıldızı ile anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı

Transfer döneminin son gününde görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim, son kozlarını oynuyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı

Sol beke Köhn ve sağ beke ise Aurier transferlerini yapan Cimbom'da yıldız oyucuyla yollar ayrılıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Yerine yeni yıldız geliyor: Anlaşma sağlandı

Yönetim, ayrılacak olan ismin yerine yeni yıldızın buldu. İşte o isimler ve transferin tüm detayları...

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