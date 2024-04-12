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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:57

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve liderliği kaptırmayan Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, gözünü artık lige çevirdi. Önümüzdeki sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçen yönetim, tam 9 oyuncuyla yollarını ayıracak. İşte Galatasaray'da gönderilmesi beklenen oyuncular...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon rekorlarla ilerleyen Okan Buruk ve takımı Galatasaray, 24. kez lig şampiyonluğun elde etmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Son olarak 31. haftada evinde Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Cimbom, bu sezon tek yenilgisini Hatayspor karşısında almıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor

31 maçta toplamda 84 puana ulaşan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor

SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ GALATASARAY

Galatasaray, son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da karşılaşmış ve rakibi sahadan çekilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor

TFF, dün yaptığı resmi açıklamayla Fenerbahçe'nin hükmen 3-0 mağlup olduğunu ve Galatasaray'ın da kupanın sahibi olduğunu tescilledi.

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