Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
12:57
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve liderliği kaptırmayan Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, gözünü artık lige çevirdi. Önümüzdeki sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçen yönetim, tam 9 oyuncuyla yollarını ayıracak. İşte Galatasaray'da gönderilmesi beklenen oyuncular...