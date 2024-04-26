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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:23

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren Cimbom, iki sürpriz transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...

Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...

Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren Cimbom, iki sürpriz transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte adından söz ettirmek ve takımı daha da güçlendirmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

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