Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
09:23
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan 2 bomba birden! Herkes bu transferleri konuşacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren Cimbom, iki sürpriz transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...