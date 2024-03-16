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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:20

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı. Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun planlarını da yapmaya devam ediyor.

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