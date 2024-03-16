Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
15:20
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı. Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...