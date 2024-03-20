Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:57

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Aslan, transfer arayışlarını sürdürürken, Kolombiyalı menajer, Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...

Sezon başında yaptığı takviyelerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...

Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi tanınmış birçok ismi renklerine bağlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...

Ara transfer döneminde de eksik görülen bölgeleri güçlendiren Aslan, Derrick Köhn, Serge Aurier, Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...

Ligde son 11 maçını kazanan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA