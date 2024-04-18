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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:57

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri artarken, stopere oyuncu arayışları da başladı. Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, dünyaca ünlü yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...

Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri artarken, stopere oyuncu arayışları da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...

Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, dünyaca ünlü yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı...

Bu sezon Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor.

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