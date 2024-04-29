Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
08:36
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Cimbom, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Rafa Silva için yeniden harekete geçti. İşte yıldız oyuncu için yapılan yeni teklif ve transferin detayları...