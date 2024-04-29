Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:36

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Cimbom, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Rafa Silva için yeniden harekete geçti. İşte yıldız oyuncu için yapılan yeni teklif ve transferin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

Trendyol Süper Lig2in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom, transferde ateşi yaktı ve Rafa Silva için yeniden harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların kazanma serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle sona ermişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

4 puan farkla önde olan Galatasaray bu hafta evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da aynı zamanda transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor...

SON DAKİKA