Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un Rafa Silva aşkı bitmiyor! Yeni teklif belli oldu...

Trendyol Süper Lig2in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom, transferde ateşi yaktı ve Rafa Silva için yeniden harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...