Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
23:16
Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz'ın peşinde! Flaş Montella detayı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda takımdaki yıldız isimlere ilgiler devam ediyor. Gösterdiği performansla devlerin beğenisini kazanan Barış Alper Yılmaz, 4 Avrupa kulübünü peşine taktı. Dev takımlar, yıldız oyuncu için Milli Takım teknik direktörü Montella'dan bilgi aldı. İşte tüm detaylar...