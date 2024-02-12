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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz'ın peşinde! Flaş Montella detayı...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 23:16

Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz'ın peşinde! Flaş Montella detayı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda takımdaki yıldız isimlere ilgiler devam ediyor. Gösterdiği performansla devlerin beğenisini kazanan Barış Alper Yılmaz, 4 Avrupa kulübünü peşine taktı. Dev takımlar, yıldız oyuncu için Milli Takım teknik direktörü Montella'dan bilgi aldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz’ın peşinde! Flaş Montella detayı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz’ın peşinde! Flaş Montella detayı...

Sarı kırmızılılarda takımdaki yıldız isimlere ilgiler devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz’ın peşinde! Flaş Montella detayı...

Gösterdiği performansla devlerin beğenisini kazanan Barış Alper Yılmaz, 4 Avrupa kulübünü peşine taktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz’ın peşinde! Flaş Montella detayı...

Dev takımlar, yıldız oyuncu için Milli Takım teknik direktörü Montella'dan bilgi aldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Devler Barış Alper YIlmaz’ın peşinde! Flaş Montella detayı...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla büyük bir takdir alan yıldız futbolcu dev takımların takibinde bulunuyor.

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