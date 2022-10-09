Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın gündemine dair olay cümleler kullandı. Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılılar ile ilgili konuşan ve Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'a flaş ifadeler kullanmıştı. Toroğlu, bu söylediklerinin ardından Abdurrahim Albayrak ile yaşanan konuşmasını ve olayın perde arkasını açıkladı. İşte tüm detaylar ve o açıklamalar...