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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! "Abdurrahim Albayrak beni aradı..."
Giriş Tarihi: 09.10.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 11:45

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! "Abdurrahim Albayrak beni aradı..."

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın gündemine dair olay cümleler kullandı. Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılılar ile ilgili konuşan ve Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'a flaş ifadeler kullanmıştı. Toroğlu, bu söylediklerinin ardından Abdurrahim Albayrak ile yaşanan konuşmasını ve olayın perde arkasını açıkladı. İşte tüm detaylar ve o açıklamalar...

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! Abdurrahim Albayrak beni aradı...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! Abdurrahim Albayrak beni aradı...

Karşılaşmayı kazanarak 3 puanı alan siyah beyazlı ekip, ligde puanını 18'e yükselterek 2. sıraya oturdu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! Abdurrahim Albayrak beni aradı...

Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın gündemine dair de olay cümleler kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! Abdurrahim Albayrak beni aradı...

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılılar ile ilgili konuşan ve Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'a flaş ifadeler kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu olayın perde arkasını açıkladı! Abdurrahim Albayrak beni aradı...

Toroğlu, bu söylediklerinin ardından Abdurrahim Albayrak ile yaşanan konuşmasını ve olayın perde arkasını açıkladı. İşte tüm detaylar ve o açıklamalar...

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