Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:17
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray liderlik yarışında hata yapmadı. Yoluna emin adımlarla devam eden Cimbom'da aynı zamanda transferde de hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen yabancı yıldızın bileti kesildi ve yeni adresi belli oldu. Ayrıca Okan Buruk, takımın bir diğer yıldızıyla da yeni sözleşme yapmak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...