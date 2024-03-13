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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:17

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray liderlik yarışında hata yapmadı. Yoluna emin adımlarla devam eden Cimbom'da aynı zamanda transferde de hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen yabancı yıldızın bileti kesildi ve yeni adresi belli oldu. Ayrıca Okan Buruk, takımın bir diğer yıldızıyla da yeni sözleşme yapmak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...

Süper Lig'de liderlik yarışında hata yapmayan Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla farklı mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...

Bu hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez forma giyemeyecek. Kaan Ayhan'ın ise tedavi sürecinin bittiği ve kadroda yer alabileceği ifade edildi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...

OKAN BURUK KAZANAN KADROYU BOZMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'inde değişikliğe gitmeyecek. Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kadroyu bozmak istemeyen Buruk, kaleyi Muslera'ya emanet edecek. Teknik adam, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu ve Köhn'den oluşturacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...

Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay ikilisine görev verecek tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens ve sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek. Teknik direktör Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Icardi olacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yıldız oyuncunun biletini kesti! Yeni adresi belli oldu...

GALATASARAY'DA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı camiada sezon sonunda seçim heyecanı yaşanacak. Galatasaray'da seçim 25 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı seçilecek.

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