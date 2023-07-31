Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:27
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
07:47
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Zaha ve Icardi transferleri sonrası taraftarın gönlünü birkez daha fethetmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da ayrılık rüzgarları da esiyor. Okan Buruk, takımda düşünmediği tam 5 oyuncunun biletini kesti. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı o isimler...