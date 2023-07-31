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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:47

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Zaha ve Icardi transferleri sonrası taraftarın gönlünü birkez daha fethetmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da ayrılık rüzgarları da esiyor. Okan Buruk, takımda düşünmediği tam 5 oyuncunun biletini kesti. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı o isimler...

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...

Son şampiyon Galatasaray, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya geldi. Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Nicolo Zaniolo için taraftarın önünde imza töreni gerçekleştirildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...

DURSUN ÖZBEK: GIPTA İLE BAKILAN KULÜP GALATASARAY OLMUŞTUR

İmza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur."

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...

ZAHA "ALİ CABBAR" ŞARKISI İLE ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine "Ali Cabbar" şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...

ICARDI'DE COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi. İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Icardi çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ile çocukları eşlik etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...

MALİYETİ AÇIKLANDI

Icardi'nin transfer maliyetini KAP'a bildiren Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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