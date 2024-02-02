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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Premier Lig'den yeni golcüyle anlaşıldı...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:18

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Premier Lig'den yeni golcüyle anlaşıldı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcüsü Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Cimbom, yeni golcüsünü Premier Lig'den getiriyor. Okan Buruk'un da çok istediği Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Galatasaray, sağ bek ve sol bek transferleri için de o yıldızlarla da temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Premier Lig’den yeni golcüyle anlaşıldı...

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Premier Lig’den yeni golcüyle anlaşıldı...

Süper Lig'de bugün Samsunspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak olan Galatasaray hata yapmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Premier Lig’den yeni golcüyle anlaşıldı...

Galatasaray'da Boey ve Bakambu'nun gitmesinden sonra gözler yeni gelecek olan yıldızlara çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Premier Lig’den yeni golcüyle anlaşıldı...

Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e ve golcüsü Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e transfer eden sarı kırmızılılar, yeni golcü için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Premier Lig’den yeni golcüyle anlaşıldı...

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Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Kongolu forvetin Real Betis'e transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" denildi.

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