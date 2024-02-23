Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 00:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 00:13

Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Karşılaşmaya ise Anthony Taylor'ın kararları damga vurdu. İngiliz hakemin Galatasaray aleyhine verdiği kararlar sonrası, sarı kırmızılı taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte o pozisyon ve tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

Karşılaşmaya ise Anthony Taylor'ın kararları damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

İngiliz hakemin Galatasaray aleyhine verdiği kararlar sonrası, sarı kırmızılı taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte o pozisyon ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

MAÇTAN NOTLAR

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag mücadelesine 4 eksik oyuncuyla çıktı. Sparta Prag ile oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Nelsson müsabakada zorunlu olarak forma giyemezken, sakatlıkları bulunan yeni transfer Aurier'in dışında Ndombele ve Ziyech, maçın kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

Öte yandan UEFA'ya bildirilen listede yer almayan yeni transfer Köhn ile genç oyuncu Eyüp Aydın da maçta görev yapamadı.

SON DAKİKA