Giriş Tarihi: 23.02.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...
Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Karşılaşmaya ise Anthony Taylor'ın kararları damga vurdu. İngiliz hakemin Galatasaray aleyhine verdiği kararlar sonrası, sarı kırmızılı taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte o pozisyon ve tüm detaylar...