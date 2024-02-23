Son dakika Galatasaray haberi: Hakem Anthony Taylor çileden çıkardı! O pozisyon sonrası ortalık karıştı...

MAÇTAN NOTLAR



GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag mücadelesine 4 eksik oyuncuyla çıktı. Sparta Prag ile oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Nelsson müsabakada zorunlu olarak forma giyemezken, sakatlıkları bulunan yeni transfer Aurier'in dışında Ndombele ve Ziyech, maçın kadrosunda yer almayan isimler oldu.