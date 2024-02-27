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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:31

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaştığı maçta Mauro Icardi, rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve kurul Arjantinli golcüye 1 maçlık ceza vermişti. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Icardi olayının perde arkasına dair flaş detaylar aktarırken, iki hakem ile ilgili olay kararı böyle açıkladı. İşte Icardi olayına dair tüm gerçekler...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...

Galatasaraylı Mauro Icardi, Ankaragücü maçının ardından rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve kurul Arjantinli golcüye 1 maçlık ceza vermişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...

Sarı-kırmızılı ekip de cezanın açıklanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...

Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle önce oyuncunun 2 maç resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...

Ancak eylemin haksız tahrik altında işlenmiş olduğunun anlaşılmasından dolayı oy çokluğuyla 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 para cezası verildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Icardi olayının perde arkasına dair flaş detaylar aktarırken, iki hakem ile ilgili olay kararı böyle açıkladı. İşte Icardi olayına dair tüm gerçekler...

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