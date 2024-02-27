Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:31
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi olayının perde arkası ortaya çıktı! İki hakem için olay karar...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaştığı maçta Mauro Icardi, rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve kurul Arjantinli golcüye 1 maçlık ceza vermişti. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Icardi olayının perde arkasına dair flaş detaylar aktarırken, iki hakem ile ilgili olay kararı böyle açıkladı. İşte Icardi olayına dair tüm gerçekler...