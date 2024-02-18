Giriş Tarihi: 18.02.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
22:17
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sarı kırmızılılarda Icardi'nin iptal edilen golüyle ilgili konuşan Toroğlu, tartışmalı pozisyona son noktayı koydu. Peki, Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? İşte o ifadeler...