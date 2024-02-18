Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı! 
Giriş Tarihi: 18.02.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 22:17

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sarı kırmızılılarda Icardi'nin iptal edilen golüyle ilgili konuşan Toroğlu, tartışmalı pozisyona son noktayı koydu. Peki, Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? İşte o ifadeler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Karşılaşma sonrası ise A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Sarı kırmızılılarda Icardi'nin iptal edilen golüyle ilgili konuşan Toroğlu, tartışmalı pozisyona son noktayı koydu. Peki, Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? İşte o ifadeler...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ine göre takımında iki ismi değiştirdi.

SON DAKİKA