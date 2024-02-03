Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
09:17
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler maça dair birçok konuyu ve tartışmalı pozisyonları değerlendirirken, Ahmet Çakar Icardi'ye yapılan hareketin penaltı olup olmadığını açıkladı. İşte tüm yazılar...