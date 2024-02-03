Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’ye yapılan hareket penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

Bu durumda birkaç tehlike yarattılar ama maçı havaya sokacak golü bulamadılar. Bir de karşılarında Muslera faktörü vardı. 2. yarıda benzer biçimde Galatasaray'ın işi kontrol altında tutan rölanti futbolu ile devam etti. 2 tehlike yaşadılar, buna karşılık yakaladıkları iki pozisyon rakiplerinden çok daha netti. Sonuçta Galatasaray yine istediğini aldı. Dün gece başta Nelsson olmak üzere defans bloğu görevini iyi yaptı.