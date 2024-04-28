Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılıar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Arayışlarını sürdüren Cimbom, milli yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...