Giriş Tarihi: 28.04.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
12:51
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılıar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Arayışlarını sürdüren Cimbom, milli yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...