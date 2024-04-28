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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 12:51

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılıar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Arayışlarını sürdüren Cimbom, milli yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılıar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Arayışlarını sürdüren Cimbom, milli yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

Ligde Galatasaray'da yüzler gülmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligin 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Cimbom'da golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...

ASLAN SÜPER LİG REKORUNU KIRDI!

Cimbom, Adana'da aldığı galibiyetle üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı. G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı.

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