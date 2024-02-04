Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
14:01
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e transfer eden, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i de kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bir de sol bek transferi yapmaya hazırlanan Cimbom, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...