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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 14:01

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e transfer eden, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i de kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bir de sol bek transferi yapmaya hazırlanan Cimbom, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...

Ara transfer döneminde yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e transfer eden, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i de kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...

Bir de sol bek transferi yapmaya hazırlanan Cimbom, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi. Cimbom böylelikle puanını 63'e çıkardı ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son transferi! Eski yıldızı geri dönüyor...

Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte ligde 2. sırada yer alıyor. İki takım da şampiyonluk yarışındaki rekabetini sürdürüyor. Öte yandan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferde.

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