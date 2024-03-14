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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez'in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı... 
Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:24

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez'in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden ve bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Davinson Sanchez'in raporu ortaya çıkarken, yıldız oyuncunun dönüş tarihi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez’in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez’in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...

Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden ve bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Davinson Sanchez'in raporu ortaya çıkarken, yıldız oyuncunun dönüş tarihi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez’in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez’in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez’in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunma hattında yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

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