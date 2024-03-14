Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:24
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez'in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden ve bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Davinson Sanchez'in raporu ortaya çıkarken, yıldız oyuncunun dönüş tarihi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...