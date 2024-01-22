Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey’in yeni adresi! Galatasaray’dan dünya devine...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor. Performansı ile göz dolduran sarı-kırmızılı takımın süper starı Sacha Boey için o dünya devi görüşmeler başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...