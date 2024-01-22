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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey'in yeni adresi! Galatasaray'dan dünya devine...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 22:31

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey'in yeni adresi! Galatasaray'dan dünya devine...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor. Performansı ile göz dolduran sarı-kırmızılı takımın süper starı Sacha Boey için o dünya devi görüşmeler başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey’in yeni adresi! Galatasaray’dan dünya devine...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor. Performansı ile göz dolduran sarı-kırmızılı takımın süper starı Sacha Boey için o dünya devi görüşmeler başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey’in yeni adresi! Galatasaray’dan dünya devine...

Trendyol Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu yıla da Okan Buruk ile başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey’in yeni adresi! Galatasaray’dan dünya devine...

Tecrübeli teknik adam ile ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren sarı-kırmızılı takım, grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey’in yeni adresi! Galatasaray’dan dünya devine...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan temsilcimizin rakibi ise Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey’in yeni adresi! Galatasaray’dan dünya devine...

SÜPER LİG'DE GÜMBÜR GÜMBÜR

Cimbom, Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

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