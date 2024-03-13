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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken... 
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:42

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için dev takımların ilgisi devam ediyor. Yıldız oyuncu, o takım tarafından yakın takibe alınırken, transferle ilgili kararını da verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için dev takımların ilgisi devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Yıldız oyuncu, o takım tarafından yakın takibe alınırken, transferle ilgili kararını da verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda lider olan Galatasaray'da moraller yerinde.

Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...

Sarı-kırmızılılar bu hafta ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

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