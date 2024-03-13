Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:42
Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira kararını verdi! Yeni adresi derken...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için dev takımların ilgisi devam ediyor. Yıldız oyuncu, o takım tarafından yakın takibe alınırken, transferle ilgili kararını da verdi. İşte tüm detaylar...