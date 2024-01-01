Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:55
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maruo Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Icardi, son 1 yılda golleriyle Aslan'ı sırtlarken, 2023 senesi boyunca toplam 36 gol atıp 11 kez de asist yaptı. Sadece mart ayında fileleri havalandıramayan Arjantinli ile ilgili ortaya bomba bir iddia gündeme geldi. 2 Avrupa devi Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o takımlar ve tüm detaylar...