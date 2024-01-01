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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:55

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maruo Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Icardi, son 1 yılda golleriyle Aslan'ı sırtlarken, 2023 senesi boyunca toplam 36 gol atıp 11 kez de asist yaptı. Sadece mart ayında fileleri havalandıramayan Arjantinli ile ilgili ortaya bomba bir iddia gündeme geldi. 2 Avrupa devi Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...

Süper Lig şampiyonluğu ile 2022-23 sezonunu noktalayan G.Saray'da 2023 yılının geneli dikkate alındığında Mauro Icardi damgası vardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...

Bir yılda 36 gole imzasını koyan Tangocu, 11 gol pası verdi. 47 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli süperstar, son iki ayda sakatlıklarla boğuşmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...

Sarı-kırmızılı formayla temmuzda maça çıkmayan İcardi, sadece mart ayını boş geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...

Geçen yıl martta oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında gol atamayan 30 yaşındaki forvet, nisan ve mayıs ayındaki skorlarıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi bombası patladı! 2 dev talip birden...

3. KAPTANLIĞA YÜKSELDİ

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Mauro İcardi, Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.

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