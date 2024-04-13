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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 18:17

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Peki, Mertens gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte beklenmeyen gelişmeye dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...

Sarı kırmızılılarda geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...

Peki, Mertens gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte beklenmeyen gelişmeye dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...

Corendon Alanyaspor, ligde oynadığı son 7 maçını kaybetmedi ve 4 haftadır galip geliyor.

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