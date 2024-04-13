Giriş Tarihi: 13.04.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
18:17
Son dakika Galatasaray haberi: Mertens bombası patlıyor! Kimse beklemiyordu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Peki, Mertens gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte beklenmeyen gelişmeye dair tüm detaylar...