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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan'a dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:33

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan'a dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon planlamasına da devam eden sarı kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimleri belirlerken transfer edeceği isimleri de netleştirdi. Büyük umutlarla transfer edilen Ndombele ile yollarını ayıracak olan Cimbom, yerine transfer edeceği ismi buldu. İşte o yıldız oyuncu ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan’a dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan’a dünya yıldızı...

Sarı-kırmızılı takım gelecek sezonun planlamasını yaparken, gelecek ve gidecek isimleri de netleştiriyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan’a dünya yıldızı...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan’a dünya yıldızı...

Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan kiralanan Ndombele ile yola devam etmek istemeyen Cimbom, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele gidiyor, o geliyor! Aslan’a dünya yıldızı...

CİMBOM'DAN ERIKSEN BOMBASI

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızın yerine Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i transfer etmek istiyor.

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