Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim’i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Cimbom'un tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk; Fatih Terim dahil olmak üzere birçok efsane ismi geçmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...