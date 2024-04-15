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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim'i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:45

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim'i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Cimbom'un tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk; Fatih Terim dahil olmak üzere birçok efsane ismi geçmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim’i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Cimbom'un tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk; Fatih Terim dahil olmak üzere birçok efsane ismi geçmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim’i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Okan Buruk, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak şampiyon olmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim’i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılılar, Kanarya'nın maç eksiğiyle 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim’i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

Son olarak evinde Hatayspor'u konuk eden Cimbom, zorlu maçtan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk, Fatih Terim’i tarihe gömecek! Galatasaray ile imkansızı başaracak...

AVRUPA'YA HAVLU ATTI!

Bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz, bulunduğu A grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

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