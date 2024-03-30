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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a dev talip! Premier Lig'e mi gidiyor?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:56

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a dev talip! Premier Lig'e mi gidiyor?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlaması devam ediyor. Cimbom ile ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekibinin başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a dev talip! Premier Lig’e mi gidiyor?

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a dev talip! Premier Lig’e mi gidiyor?

Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlaması devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a dev talip! Premier Lig’e mi gidiyor?

Cimbom ile ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a dev talip! Premier Lig’e mi gidiyor?

Premier Lig ekibinin başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a dev talip! Premier Lig’e mi gidiyor?

BURUK'UN TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un talipleri artıyor.

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