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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11'ini belirledi...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:29

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11'ini belirledi...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Prag'a 3-2'lik avantajlı bir skorla gidecek olan sarı kırmızılılar, turu geçerek dönmek istiyor. Ankaragücü maçında kadroda rotasyona giden teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir 11'le çıkacağı merak edilirken, başarılı teknik adam maç 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı 11'i ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11’ini belirledi...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11’ini belirledi...

Prag'a 3-2'lik avantajlı bir skorla gidecek olan sarı kırmızılılar, turu geçerek dönmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11’ini belirledi...

Ankaragücü maçında kadroda rotasyona giden teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir 11'le çıkacağı merak edilirken, başarılı teknik adam maç 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı 11'i ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11’ini belirledi...

FLORYA'DA DA KEYİFLER YERİNDE

Ankara dönüşü bir gün izinle ödüllendirilen Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Sparta Prag rövanşı için hazırlıklarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11’ini belirledi...

Sarı kırmızılı oyuncular, önceki gün 31. yaşını kutlayan Mauro Icardi için de bir kutlama yaptı.

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