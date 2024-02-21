Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! Sparta Prag maçı 11’ini belirledi...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
12:29
Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Prag'a 3-2'lik avantajlı bir skorla gidecek olan sarı kırmızılılar, turu geçerek dönmek istiyor. Ankaragücü maçında kadroda rotasyona giden teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir 11'le çıkacağı merak edilirken, başarılı teknik adam maç 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı 11'i ve tüm detaylar...